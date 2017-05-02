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02.05.2017 (14:05)

Техника российской военной базы в Армении готовится к применению в экстремально жарких погодных условиях

На российской военной авиационной базе Эребуни в Армении начался перевод истребителей МиГ-29,  военно-транспортных вертолетов Ми-8МТ и ударных Ми-24П на летний режим эксплуатации.

На авиатехнике в течение месяца будет проведен полный комплекс работ, включающий более 100 различных обслуживающих операций.

Инженеры и техники соединения проверят работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, а также осмотрят топливные баки, проведут замену масла и специальных жидкостей.

Помимо обслуживания авиационной техники также осуществляются комплексные ремонтно-восстановительные и проверочные работы на объектах военного аэродрома –– восстанавливается, где требуется, взлетно-посадочная полоса, проверяется  аэродромное оборудование и аппаратура связи.

В данных мероприятиях в общей сложности участвует более 200 военнослужащих инженерно-технической службы соединения. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Армения , Авиация , Южный военный округ , ВВС , Военная база
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