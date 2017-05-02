02.05.2017 (13:22)

Останки советских летчиков, погибших во Второй мировой войне, с воинскими почестями захоронили на кладбище в Чехии

В Чехии в городе Глучине на кладбище красноармейцев состоялась церемония захоронения останков членов экипажа самолета Ил-2 Агафона Тезикова и Павла Васильева, погибших при выполнении боевого задания в ходе Моравско-Остравской наступательной операции в апреле 1945 г.

Захоронение летчиков произведено в индивидуальную могилу в месте почетного захоронения красноармейцев в городе Глучине Моравско-Силезского края, которое является одним из крупнейших захоронений советских воинов на территории Чехии, в его братских могилах покоится прах более 3500 красноармейцев.

Останки летчиков были обнаружены в ходе исследования обломков самолета чешскими поисковиками из «Клуба друзей Сухдола-над-Одрой». Самолет младшего лейтенанта Агафона Иосифовича Тезикова, 1921 года рождения из города Пугачева Саратовской области, и рядового Павла Васильевича Васильева, 1918 года рождения из Калининской области, был сбит артиллерийским огнем противника 15 апреля 1945 г. близ села Штепансковице.

Усилиями неравнодушных людей удалось найти и идентифицировать останки русских воинов, которым в момент гибели было чуть более 20 лет. В последние дни той страшной войны с фашизмом они отдали ради свободы европейских народов и мира на земле самое ценное – свои жизни.

На мероприятии присутствовали ветераны Первого чехословацкого корпуса, Посол Российской Федерации в Чешской Республике Александр Змеевский, заместитель гетмана Моравскосилезского края Якуб Унуцка, мэр города Глучина Павел Пашек, военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Чешской Республике Игорь Щепин, руководитель Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республики Валерий Коннов и делегация Чешского союза борцов за свободу во главе с председателем Ярославом Водичкой.

Панихиду по усопшим провел служитель православной церкви в Остраве отец Николай. Церемония проходила с участием почетного караула и членов клуба военной истории, которые в форме красноармейцев периода Великой Отечественной войны возложили венки к месту захоронения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице