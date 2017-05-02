02.05.2017 (13:45)

Офицеры российской военной базы в Армении провели для молодежи уроки Мужества

Офицеры российской военной базы в Армении в преддверии Дня Победы провели уроки Мужества с учениками школ Министерства обороны РФ.

Занятия с детьми военнослужащих прошли в военном городке «Большая крепость» на мемориальном комплексе «Воинская слава» и в музее истории воинской части.

Перед школьниками выступили ветераны войны, педагоги, военнослужащие, рассказавшие о подвиге советского народа в годы невиданных испытаний в борьбе с фашизмом.

В библиотеке музея ученики посмотрели документальные фильмы о войне, ознакомились с различными экспозициями, посвященными, в частности, обороне Москвы и блокаде Ленинграда.

В эти дни в школах Минобороны России в Армении проходят конкурсы по изготовлению открыток и выпуску стенгазет, главной темой которых является празднование Дня Победы.

Открытки будут торжественно вручены ветеранам войны 9 мая.

Помимо этого, школьники, написавшие лучшие сочинения о героях Великой Отечественной войны, примут участие в праздничных мероприятиях и патриотической акции «Бессмертный полк» в Ереване.

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