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02.05.2017 (13:01)

В артсоединении ЦВО с аншлагом прошел шефский праздничный концерт «Майский вальс»

Для семей военнослужащих Краснознаменной ордена Суворова Пражской реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа и жителей поселка Плановый, где дислоцируется соединение, шефы из фонда «Патриотами не рождаются» организовали праздничную программу «Майский вальс», посвященная Дню образования соединения.

На стадионе выступили артисты из Еткульского района во главе с начальником управления культуры муниципалитета Владимиром Агаяном.

Огромный интерес вызвали также интерактивные площадки клуба реконструкторов событий военной истории «Серебряный единорог» во главе с Алексеем Вороновым.

Дети и родители с интересом учились у инструкторов в форме стрельцов и петровских мушкетеров стрельбе из лука, бою на мечах, письму гусиными перьями, соревновались в различных конкурсах.

Председатель Совета шефов, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов отметил, что такой формат мероприятий очень важен для семей военнослужащих, когда дети в увлекательной форме вместе с родителями и друзьями узнают историю свой Родины.

«Благодаря прекрасной организации и поддержке со стороны командования во главе с полковником Олегом Серкезом такой опыт будет развиваться!»,–– подчеркнул координатор социального проекта Алексей Зязев.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Социальное развитие , Концерты
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