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02.05.2017 (12:10)

В майские праздники меню в солдатских столовых ЦВО будут разнообразить шоколад, бананы и национальные блюда

В майские праздники меню военнослужащих Центрального военного округа разнообразят шоколад, свежие фрукты, выпечка, а также национальные блюда народов России и ближнего зарубежья. Как говорят военные кулинары, это будут  блюда улучшенного ассортимента с выдачей дополнительного питания из расчета двадцати процентов стоимости продовольственного пайка.

Рацион военнослужащих пополнят два-три вида национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд.

Например, для солдат и сержантов российских военных объектов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане повара готовят плов, лагман и угро. На десерт выдаются яблоки, груши, апельсины и бананы, а также шоколад, пряники, плюшки, сдобные булочки и другая выпечка.

Праздничное меню введено в действие не только в столовых военных городков, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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