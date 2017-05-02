02.05.2017 (12:10)
В майские праздники меню в солдатских столовых ЦВО будут разнообразить шоколад, бананы и национальные блюда
В майские праздники меню военнослужащих Центрального военного округа разнообразят шоколад, свежие фрукты, выпечка, а также национальные блюда народов России и ближнего зарубежья. Как говорят военные кулинары, это будут блюда улучшенного ассортимента с выдачей дополнительного питания из расчета двадцати процентов стоимости продовольственного пайка.
Рацион военнослужащих пополнят два-три вида национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд.
Например, для солдат и сержантов российских военных объектов в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане повара готовят плов, лагман и угро. На десерт выдаются яблоки, груши, апельсины и бананы, а также шоколад, пряники, плюшки, сдобные булочки и другая выпечка.
Праздничное меню введено в действие не только в столовых военных городков, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве.