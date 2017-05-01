01.05.2017 (16:26)

В Ростовской области состоялось торжественное открытие военного городка для мотострелковой дивизии ЮВО

Сегодня состоялось торжественное открытие военного городка Кадамовский в 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Всего сдано в эксплуатацию более 100 зданий и сооружений для 150-й мотострелковой дивизии, расположенных в трех военных городках, в числе которых также Миллеровский и Кузьминский.

В церемонии открытия приняли участие командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник А.Дворников, представители администрации Ростовской области, ветераны военного округа, офицеры и члены их семей.

В рамках тожественных мероприятий на территории воссозданной легендарной 150-й Индицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии открыли Аллею Славы и бюстов фельдмаршалу М.И.Кутузову, маршалу Советского Союза Г.К.Жукову, старшему лейтенанту А.П.Бересту, который водрузил штурмовой флаг (Знамя Победы) 150 стрелковой дивизии на здание Рейхстага в Берлине.

Для гостей была организована выставка современного вооружения и военной техники, в том числе танк Т-72, боевая машина пехоты БМП-3,152-мм самоходная гаубица «Акация», бронетранспортер БТР-80, а также выставка военной техники различных времен, вещевого имущества нового образца др.

Все желающие смогли ознакомится с условиями проживания военнослужащих и посетить столовую соединения.

Для всех приглашенных была развернута масштабная культурно-развлекательная программа: конные прогулки, детские аттракционы, передвижный стрелковый тир. В программу были включены многочисленные спортивные мероприятия — мини-футбол, легкоатлетическая и детская спортивная эстафеты, силовое двоеборье, перетягивание каната, семейная эстафета «Папа, мама, я — спортивная семья» и др.

Кроме того, посетителей угощали солдатской каши и чаем «по-фронтовому», а творческие коллективы и Ансамбль песни и пляски ЮВО выступили перед зрителями с концертной программой.

Для желающих поступить на военную службу работал подвижный пункт отбора по контракту.

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