02.05.2017 (00:13)

В 2017 году в состав ВМФ России войдет БДК «Иван Грен» и будет спущен на воду корабль аналогичного проекта «Петр Моргунов»

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» проекта 11711 войдет в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России в текущем году после завершения всех этапов испытаний. В настоящее время БДК находится на этапе заводских ходовых испытаний на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Второй БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» находится в постройке на стапелях предприятия «Янтарь». На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что корабль будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ.

«Согласно техническим требованиям, которые предъявило Главное командование ВМФ России заводу, на БДК «Петр Моргунов» будет размещено современное крановое оборудование для погрузки техники на корабль. Помимо этого, погрузка техники может производиться и самостоятельно, через аппарель», — сообщил начальник Управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Он также отметил, что БДК «Петр Моргунов» сможет принять на борт более 10 танков, или свыше 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки батальона морской пехоты. На корабле существенно улучшены бытовые условия для размещения и проживания экипажа, десантников и морской пехоты. БДК «Петр Моргунов» имеет дальность плавания до 4 тыс. морских миль, что позволит ему выполнять эффективно задачи в дальней морской зоне.

На своем борту БДК «Петр Моргунов» сможет нести корабельный транспортно-боевой вертолет.

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