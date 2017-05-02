02.05.2017 (11:48)

В Пензе более 1000 человек встретили агитационный поезд «Армия Победы»

В Пензе более 1000 человек пришли на встречу агитационного поезда «Армия Победы», символическое значение которого — показать возвращение воина-красноармейца с фронта домой.

На остановке были организованы праздничный концерт, выставка вооружения и военной техники, раздача солдатской каши. На открытых платформах находились танк Т-34, 122-мм гаубица образца 1938 года М-30, 57-мм противотанковая пушка образца 1941 года ЗИС-4, а также новейшие танк Т-72Б3 и бронетранспортер БТР-82АМ.

В вагоне-музее были представлены легендарный пулемет «Максим», нагрудный знак третьего рейха «Крымский щит», а также одна из знаменитых наград Советского Союза – орден «Победа».

Поезд начал свой путь из-под Пензы. Завтра в 11:00 он прибудет в Самару, далее проследует с остановками на вокзалах Уфы, Чебаркуля, Челябинска и прибудет на вокзал Екатеринбурга 5 мая.

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