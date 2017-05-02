Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

02.05.2017 (09:54)

В Забайкалье стартовали отборочные соревнования конкурса связистов ВВО «Уверенный прием-2017»

В Забайкальском крае на одном из полигонов Восточного военного округа стартовал отборочный этап конкурса «Уверенный прием-2017».

В мероприятии принимают участие команды-победительницы соревнований, прошедших ранее в соединениях и воинских частях войск связи, дислоцированных в Забайкалье.

Специалисты состязаются в выполнении нормативов по развертыванию современных систем связи и управления после совершения марша и прибытия в назначенный незнакомый район.

Также военнослужащие в соревновательном режиме будут решать задачи по обеспечению связи в различных режимах.

Стоит отметить, что стоящая на вооружении специальная техника позволяет установить устойчивую связь даже при воздействии средств радиоэлектронного подавления условного противника.

Помимо этого, специалистам связи предстоит преодолеть полосу препятствий и совершить марш на технике.

Часть нормативов экипажи выполнят в индивидуальных средствах РХБ защиты в условиях обстановки, максимально приближенной к боевой. Для этого будет применено большое количество средств имитации.

Среди водителей пройдет конкурс по управлению командно-штабными машинами. Также участники отборочных соревнований выполнят нормативы по огневой подготовке.

По итогам состязаний будут отобраны лучшие экипажи, которые примут участие в окружном этапе конкурса в Хабаровске. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Специальная подготовка , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false