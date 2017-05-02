02.05.2017 (09:54)
В Забайкалье стартовали отборочные соревнования конкурса связистов ВВО «Уверенный прием-2017»
В Забайкальском крае на одном из полигонов Восточного военного округа стартовал отборочный этап конкурса «Уверенный прием-2017».
В мероприятии принимают участие команды-победительницы соревнований, прошедших ранее в соединениях и воинских частях войск связи, дислоцированных в Забайкалье.
Специалисты состязаются в выполнении нормативов по развертыванию современных систем связи и управления после совершения марша и прибытия в назначенный незнакомый район.
Также военнослужащие в соревновательном режиме будут решать задачи по обеспечению связи в различных режимах.
Стоит отметить, что стоящая на вооружении специальная техника позволяет установить устойчивую связь даже при воздействии средств радиоэлектронного подавления условного противника.
Помимо этого, специалистам связи предстоит преодолеть полосу препятствий и совершить марш на технике.
Часть нормативов экипажи выполнят в индивидуальных средствах РХБ защиты в условиях обстановки, максимально приближенной к боевой. Для этого будет применено большое количество средств имитации.
Среди водителей пройдет конкурс по управлению командно-штабными машинами. Также участники отборочных соревнований выполнят нормативы по огневой подготовке.
По итогам состязаний будут отобраны лучшие экипажи, которые примут участие в окружном этапе конкурса в Хабаровске.