02.05.2017 (09:54)

В Забайкалье стартовали отборочные соревнования конкурса связистов ВВО «Уверенный прием-2017»

В Забайкальском крае на одном из полигонов Восточного военного округа стартовал отборочный этап конкурса «Уверенный прием-2017».

В мероприятии принимают участие команды-победительницы соревнований, прошедших ранее в соединениях и воинских частях войск связи, дислоцированных в Забайкалье.

Специалисты состязаются в выполнении нормативов по развертыванию современных систем связи и управления после совершения марша и прибытия в назначенный незнакомый район.

Также военнослужащие в соревновательном режиме будут решать задачи по обеспечению связи в различных режимах.

Стоит отметить, что стоящая на вооружении специальная техника позволяет установить устойчивую связь даже при воздействии средств радиоэлектронного подавления условного противника.

Помимо этого, специалистам связи предстоит преодолеть полосу препятствий и совершить марш на технике.

Часть нормативов экипажи выполнят в индивидуальных средствах РХБ защиты в условиях обстановки, максимально приближенной к боевой. Для этого будет применено большое количество средств имитации.

Среди водителей пройдет конкурс по управлению командно-штабными машинами. Также участники отборочных соревнований выполнят нормативы по огневой подготовке.

По итогам состязаний будут отобраны лучшие экипажи, которые примут участие в окружном этапе конкурса в Хабаровске.

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