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02.05.2017 (09:23)

Во Владивостоке зажгут факел от Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» для доставки в Петербург

5 мая во Владивостоке пройдет торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

В памятных мероприятиях примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители командования Тихоокеанского флота и администрации Приморского края, военнослужащие ТОФ, представители патриотических клубов, жители и гости краевого центра.

Частичку Вечного огня делегация доставит в Санкт-Петербург, где состоится церемония воссоединения Вечных огней городов-героев и городов воинской славы России.

После церемонии зажжения факел по улицам города на бронетранспортере морской пехоты ТОФ провезет ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года Гарольд Кузнецов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Праздники
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