02.05.2017 (07:00)

В период майских праздников безопасность и порядок в гарнизонах ВВО обеспечат более 150 патрулей военной полиции

Для обеспечения безопасности и правопорядка в период майских праздников в военных гарнизонах и режимных объектах Восточного военного округа подразделения территориальных отделов военной полиции перешли на усиленный режим несения службы.

Более 150 патрулей осуществляют круглосуточное дежурство, около 20 из которых подвижные –– на служебных транспортных средствах. Кроме того, 7 экипажей военной автоинспекции будут обеспечивать сопровождение механизированных колон военной техники на места проведения военных парадов.

Всего для выполнения задач в гарнизонах ВВО в праздничные дни ежесуточно будет задействовано более 500 сотрудников военной полиции.

В период проведения военных парадов, праздничных шествий и салютов будет организовано тесное взаимодействие с органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.

В Хабаровском гарнизоне для обеспечения правопорядка будут задействованы все военнослужащие военной полиции, что составит 20 патрулей, три из которых будут нести службу мобильно на штатных автомобилях.

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