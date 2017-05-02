02.05.2017 (06:04)

На полигоне Ашулук в Астраханской области завершился всеармейский этап конкурса зенитчиков «Ключи от неба»

На полигоне Ашулук в Астраханской области состоялся всеармейский этап конкурса по полевой выучке подразделений зенитных ракетных войск (ЗРВ) Воздушно-космических сил «Ключи от неба». В конкурсе принимали участие боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300, С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» флотов, объединенного стратегического командования «Север», армий ВВС и ПВО всех военных округов.

В процессе конкурса были выполнены боевые пуски ракет ЗРС С-300, С-400 и стрельбы из ЗРПК «Панцирь-С» по аэродинамическим, баллистическим и наземным мишеням. Всего было израсходовано более 50 зенитных управляемых ракет по 25 мишеням.

Помимо боевой стрельбы и перехвата самолетов Су-34, Су-24 и МиГ-29 условного противника команды оценивались по этапам: соревнование водителей, заряжание пусковой установки, отражение удара воздушного противника с имитированными пусками, совершение маневра зенитным ракетным дивизионом, отражение удара условного воздушного противника с боевыми пусками.

Первое место заняли команды, набравшие наибольшее количество баллов, из Восточного военного округа на ЗРС С-300ПМ и ЗРПК «Панцирь-С».

Особенность конкурса в этом году заключалась в оценке боевых расчётов по результатам боевой стрельбы среди систем большой, средней и малой дальности.

Победители всеармейского этапа конкурса примут участие в международных соревнованиях «Ключи от неба», которые в этом году пройдут на полигоне Ашулук с 30 июля по 5 августа.

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