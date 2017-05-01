01.05.2017 (19:37)

В текущем году в Минобороны России будет введен новый порядок постановки на налоговый учет

Одной из задач финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации в текущем году является введение нового порядка постановки на учет через финансовые органы воинских частей как налоговых агентов. Изменения обусловлены внесением изменений в налоговое законодательство, инициированных военным ведомством.

Кроме того, военные финансисты завершают работу по формированию нормативной базы по обеспечению деятельности бюджетных и автономных учреждений на основе государственных заданий по экономически обоснованным затратам.

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