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01.05.2017 (18:54)

Боевые возможности танков Т-72Б значительно увеличиваются после модернизации до Т-72Б3

Минобороны России продолжает модернизацию танков Т-72Б до уровня танка Т-72Б3. При этом модернизированная версия танка значительно превосходит боевые возможности исходного образца. Первая партия изделий в количестве 20 танков с дополнительной защитой прошла модернизацию, выдержала контрольные испытания и отправлена в войска.

Модернизация включает в себя доработку и замену основных боевых, силовых, ходовых агрегатов танка и установку дополнительной системы динамической защиты корпуса.

Благодаря обновлению автомата заряжания появилась возможность ведения огня из 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М-5 новыми «удлиненными» бронебойными подкалиберными снарядами. На танк установлен многоканальный прицел «Сосна-У», в состав которого входит автомат сопровождения цели и тепловизионный канал, а также современные цифровые системы связи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Гособоронзаказ , Сухопутные войска , Танковые войска , Танки
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