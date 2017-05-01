01.05.2017 (18:04)

Столичные театры организовали культурный досуг на майские праздники для семей военнослужащих Московского гарнизона

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе в рамках культурно-массовых мероприятий «В кругу друзей», посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялось совещание с представителями воинских частей, учреждений и организаций Минобороны России по вопросу организации культурного досуга в дни майских праздников.

На совещании, проведенном сотрудниками отдела военно-шефской работы ЦДРА, была рассмотрена информация о том, что для военнослужащих Московского гарнизона, членов их семей, гражданского персонала, ветеранов войн и Вооруженных Сил подготовлены приглашения для посещения театров города Москвы в дни майских праздников.

Готовы принять посетителей следующие театры столицы: Государственный академический Большой театр России, Государственный академический Малый театр России, Центральный академический театр Российской Армии, Московский государственный театр «Ленком», Московский художественный академический театр имени Максима Горького, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский государственный академический театр оперетты, Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова, Московский академический театр сатиры.

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