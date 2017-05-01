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01.05.2017 (16:48)

Экспедиционный топогеодезический отряд продемонстрировал навыки по измерению угла теодолитом

Личный состав экспедиционного топогеодезического отряда сдал зачеты по специальной и технической подготовке, проявив слаженность расчетов и индивидуальное мастерство. Каждый военнослужащий лично выполнил норматив по установке теодолита над центром пункта, произвел измерение отдельного угла теодолитом.

Топогеодезические расчеты произвели измерение длин линий тахеометром, установили и подготовили к работе теодолиты. Офицеры продемонстрировали способность определить астрономический азимут по часовому углу и высоте Солнца, решение прямой и обратной геодезической задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
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