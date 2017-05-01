01.05.2017 (15:18)
У военных лесников появятся команды быстрого реагирования
В целях организации оперативного маневрирования для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах Минобороны России, возникших вследствие лесных пожаров, «Оборонлес» Минобороны России запланировал создание пяти десантно-пожарных команд с базированием на территории наиболее гористых и труднодоступных лесничеств — филиалов Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России.
С учетом пожароопасного периода прошлого года и исходя из прогнозных данных на текущий год, принято решение о создании первой команды, состоящей из 11 человек, в Нижнеудинском лесничестве Минобороны России на территории Иркутской области.
Осуществление маневрирования с привлечением авиации Минобороны России и оперативность заброски личного состава сил и средств обеспечат начало тушения лесного пожара в течении трех часов и сдерживание распространения огня до прибытия основных сил и средств.