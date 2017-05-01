01.05.2017 (14:34)

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова принимает активное участие в научно-исследовательской работе

В 2016—2017 гг. в академии работали 36 научных секций слушателей факультета руководящего медицинского состава и 63 научных секций факультетов подготовки врачей, которые объединили более 1000 человек. На внутреакадемический конкурс лучших научных работ представлены 139 работ от 28 кафедр, в том числе слушателями 1 факультета — 77 работ, курсантами факультетов подготовки врачей — 62 научные работы.

Все работы получили заключение этического комитета, подвергнуты проверке на плагиат, прошли трехэтапное рецензирование (двух профильных кафедр, заслушивание конкурсной комиссией академии).

Призерами стали курсанты следующих кафедральных коллективов:

1 место — кафедры госпитальной хирургии и нормальной анатомии;

2 место — кафедра госпитальной терапии;

3 место — кафедры военно-полевой хирургии, инфекционных болезней и госпитальной хирургии.

В конкурсе на лучший научный кружок приняли участие 26 научных секций слушателей 1-го факультета и 28 научных секций студентов и курсантов факультетов подготовки врачей. Оценивали сведения о призерах конкурсов и публикациях членов секции за 2016 год, организованные вне академии; наличие призеров среди членов секции на внутреакдемическом конкурсе; количество поданных тезисов в сборник материалов итоговой конференции ВНОКС. Победу в конкурсе одержали научные секции следующих кафедр:

1 место — кафедра военно-полевой хирургии;

2 место — кафедра нормальной анатомии и госпитальной терапии;

3 место — кафедры общей и военной гигиены, гистологии, общественных наук.

По итогам работы ВНОКС в 2016—2017 учебном году тезисы докладов опубликованы в приложении к журналу «Известия Военно-медицинской академии». На итоговые научные конференции слушателей и курсантов академии было представлено 564 тезиса докладов.

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