01.05.2017 (18:31)

Средства защиты саперов, испытанные в Сирии, поступят в войска в этом году

Новые средства защиты саперов, прошедшие испытания в Сирии, начнут поступать в войска в этом году. Об этом сообщил начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Мы в ходе выполнения задач (по гуманитарному разминированию в Сирии впервые применили совершенно новые средства поиска, которые сегодня принимаются на вооружение», — сказал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

По его словам, все средства показали хорошие качества.

«Также мы апробировали новые средства защиты сапера, которые тоже уже в этом году поступят на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации, в частности, инженерные войска», — подчеркнул начальник инженерных войк ВС РФ.

Он также сообщил, что для гуманитарного разминирования в Сирии широко применялась роботизированная техника и минно-разыскные собаки.

«Всё это безусловно дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, при этом не понести потерь», — заключил Юрий Ставицкий.

Накануне военнослужащим, проводившим разминирование Пальмиры, были вручены ведомственные награды.

Справочно:

С 8 марта по 20 апреля в ходе разминирования в архитектурно-исторической части Пальмиры очищено 1514 гектаров территории, 140 км дорог, около 2000 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено 6609 взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройств. В общей сложности в процессе были задействованы более 150 специалистов сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации и 17 единиц специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице