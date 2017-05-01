01.05.2017 (19:11)

ВУНЦ ВМФ принял участие в программе уникального «Фестиваля ледоколов» в Санкт-Петербурге

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота (ВУНЦ ВМФ) «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» принял участие в программе уникального «Фестиваля ледоколов», который проходил в течение двух дней в акватории Невы у Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта Санкт-Петербурга.

По словам заместителя начальника ВУНЦ ВМФ капитана 1 ранга Михаила Юрченко, за время проведения фестиваля сотни жителей и гостей города на Неве посетили профориентационные экспозиции Военного учебно-научного центра ВМФ, которые были развернуты на набережной Лейтенанта Шмидта.

Посетители смогли узнать многое о традициях военно-морских образовательных учреждений, ознакомиться с правилами поступления в них, специфике и престиже службы в ВМФ России.

Не смотря на ливневый дождь и шквалистый ветер, с номерами в концертной программе фестиваля успешно выступили коллективы художественной самодеятельности Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»: танцевальный коллектив «Гардемарин» и вокальный ансамбль «МИК».

В фестивале принял участие легендарный ледокол-музей «Красин», отметивший в апреле столетие со дня подъёма Андреевского флага, а также ледоколы Северо-Запада России «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Мурманск», «Санкт-Петербург», судно ледокольного типа «Невская застава».

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