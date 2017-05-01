01.05.2017 (17:14)

В мае в военных гарнизонах общевойсковой армии ЗВО более 500 школьников вступят в Юнармию

Свыше 500 учащихся школ в Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областях произнесут клятву юнармейца в мае 2017 года на территории военных гарнизонов общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия» набирает популярность среди подрастающего поколения молодых защитников Отечества. Более 250 юношей и девушек вступили в ряды движения в первом полугодии 2017 года, что на 50% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В более чем 20 торжественных мероприятиях приняли участие командование ЗВО и общевойсковой армии совместно с представителями региональных отделений движения и муниципальной власти.

19 мая в Воронеже запланировано провести торжественную церемонию, где в юнармейское движение вступят 200 школьников. На мероприятии состоится вручение знамени Юнармии, праздничный концерт, показные выступления авиационных групп и выставка современных образцов вооружения и военной техники.

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