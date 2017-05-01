01.05.2017 (16:21)

В храме мотострелковой бригады ЮВО в Северной Осетии крестились 16 военнослужащих по призыву

В храме на территории мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Северной Осетии, состоялся обряд Крещения. Приобщиться к православной вере изъявили желание 16 военнослужащих по призыву.

Таинство совершил помощник командира мотострелковой бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Тимофей Остаев. После совершения таинства новокрещенным были вручены нательные кресты и молитвословы.

Православный храм в честь Всех Святых в России просиявших был построен в феврале 2014 года и оборудован согласно всем канонам Православия. Он позволяет вместить одновременно свыше 50 человек. Его иконостас был приобретен на пожертвования семей военнослужащих и гражданского персонала соединения.

Храма на территории воинской части стал подспорьем в духовной жизни военнослужащих соединения. Теперь в свободное от службы время они могут посещать храм, где регулярно проводятся богослужения.

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