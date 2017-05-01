01.05.2017 (16:05)

В День Победы североморцы и мурманчане смогут посетить корабли Северного флота

В День Победы ряд кораблей Северного флота (СФ) будет специально подготовлен к проведению экскурсий для жителей Мурманска и Североморска.

На мурманском рейде Кольского залива 9 мая будет нести вахту морской тральщик «Машинист», а у причала Морского вокзала – базовый тральщик «Соловецкий юнга» и малый ракетный корабль «Айсберг» Кольской флотилии разнородных сил.

Они будут открыты для посещения мурманчанами и гостями города. Моряки проведут экскурсии по верхней палубе кораблей и расскажут об их вооружении.

В главной базе СФ — Североморске — также будут открыты для посещения большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

Посетить надводные корабли СФ жители и гости Мурманска и Североморска смогут с 11:00 до 16:00.

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