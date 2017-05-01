01.05.2017 (15:00)
Более 170 семейных пар примут участие в Большом севастопольском благотворительном офицерском бале
11 июня в Севастополе пройдёт IV Большой благотворительный офицерский бал «Герой нашего времени».
Севастопольский благотворительный офицерский бал — событие, объединяющее гражданское и военное общество. Оно положило начало всероссийскому движению по возрождению высокой культуры балов. Участники бала — офицерские и гражданские пары со всей России.
Организаторы культурного мероприятия — Черноморский флот и городское сообщество «Благородное собрание города Севастополя».
Бал традиционно пройдёт под открытым небом на берегу Черного моря на площади Михайловской береговой батареи под музыку симфонического и военно-духовых оркестров.
В программе предстоящего события — военный бальный парад, дефиле оркестра Черноморского флота, выступления мастеров вокального и хореографического искусства.
В настоящий момент подготовка к благотворительному балу уже находится на завершающей стадии. В течение трех месяцев проводятся танцевальные занятия, присоединиться к которым можно на любом этапе. В этом году для участия в танцевальной программе планируется подготовить 130 офицерских и 100 гражданских пар.