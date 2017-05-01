01.05.2017 (14:14)

Отряд кораблей Балтийского флота завершил дальний поход

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123 выполнил задачи дальнего похода. Экипажи кораблей и судов провели около месяца в море.

За время похода отряд оставил за кормой более 4 тыс. морских миль, провел десятки корабельных учений по поиску условной подводной лодки в различных районах северной Атлантики. Палубные вертолеты Ка-27 реализовали более 20 летных смен, выполняя учебно-боевые задачи.

Подразделения морской пехоты, входящие в состав экипажей отряда, на всем протяжении маршрута обеспечивали противодиверсионную безопасность отряда в море.

В военной гавани Балтийска сегодня состоялась церемония встречи экипажей отряда. На пирсе военных моряков, выполнивших боевую задачу, встречали командование Балтийского флота, родные и близкие, военный оркестр.

Не обошлось в этот день и без традиционных жареных поросят и награждения отличившихся в дальнем походе ценными подарками и грамотами.

Отряд кораблей покинул Военную гавань Балтийска 7 апреля и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.



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