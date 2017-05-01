01.05.2017 (12:39)

Военнослужащие Преображенского полка готовятся к военному параду на Красной площади

Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка готовятся к военному параду на Красной площади, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодно это мероприятие вызывает повышенный интерес средств массовой информации и миллионов людей по всему миру, поскольку Победа советского народа в самой кровопролитной войне ХХ века является поистине значимым событием не только в отечественной, но и в мировой истории.

На параде Преображенский полк представят военнослужащие комендантских батальонов, батальона Почетного караула и военного оркестра (Московского гарнизона).

По традиции право на открытие парада будет предоставлено военнослужащим батальона Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, которые вынесут Государственный флаг и Знамя Победы на Красную площадь.

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