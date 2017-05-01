01.05.2017 (11:16)

Во Владивостоке началась подготовка к юбилейному Всероссийскому фестивалю патриотической песни «Восточный форпост-2017»

Во Владивостоке началась подготовка к юбилейному Всероссийскому фестивалю патриотической песни «Восточный форпост-2017», посвященному Дню России. В этом году фестиваль пройдет на сцене Дома офицеров флота в десятый раз.

Организаторы фестиваля — Приморская краевая общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент», командование Тихоокеанского флота. «Восточный форпост» уже стал значимым ежегодным событием в культурной жизни Приморья и играет большую роль в деле патриотического воспитания молодежи.

В этом году финал конкурсной песни «Восточный форпост» пройдет в период празднования Дня России, с 9 по 11 июня, на сцене Владивостокского Дома офицеров флота. По традиции он собирает сильнейшие коллективы и лучших исполнителей со всех регионов Дальнего Востока.

Устроители фестиваля приступили к проведению организационных мероприятий по подготовке и проведению юбилейного фестиваля и приглашают участников зарегистрироваться и подать заявки.

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