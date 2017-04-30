30.04.2017 (22:48)

Гостям фестиваля «МотоАрмия» показали выставочный проект «Великое испытание. Великая Победа»

В Универсальном учебно-демонстрационном центре Конгрессно-выставочного центра «Патриот» на время проведения фестиваля «МотоАрмия» развёрнут выставочный проект «Великое испытание. Великая Победа», посвящённый Великой Отечественной войне и предвоенному периоду.

Выставка вобрала в себя копии уникальных работ выдающихся советских фотографов из крупнейших в России частной коллекции военной фотографии.

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны России ранее запустило мультимедийный военно-исторический цикл «Наша победа в объективе», состоящий из пяти видеосюжетов и интернет-приложения «Фотоальбом Победы». Первые три видеоролика цикла – «Конструкторы Победы», «Герои Победы», «Письма и песни Победы» –представляют собой подборку уникальных фронтовых снимков о людях, которые приближали общую Победу на фронте и в тылу.

Интернет-приложение «Фотоальбом Победы» состоит более чем из 300 уникальных фотографий военных фотокорреспондентов, рассказывающих о фронтовых буднях бойцов на всех фронтах Великой Отечественной войны с момента ее начала в июне 1941 года и до штурма Берлина в 1945 году. Среди авторов цикла фотографы Анатолий Морозов, Аркадий Шайхет, Галина Санько, Марк Редькин, Семен Школьников, Нихемия Аснин, Сергей Шагаль и Николай Писарев.

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