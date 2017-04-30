30.04.2017 (22:28)

В КВЦ «Патриот» разыграли кубок Национального центра управления обороной РФ по мини-футболу

В рамках фестиваля «МотоАрмия» спортивный комитет Национального центра управления обороной Российской Федерации (НЦУО) организовал и провёл товарищеский матч по мини-футболу между командами органов военного управления, подведомственных и подрядных организаций.

Матч проходил в павильоне Универсального учебно-демонстрационного центра Конгрессно-выставочного центра «Патриот». В борьбе за кубок НЦУО сражались одиннадцать команд, а среди болельщиков было немало гостей фестиваля.

Первое место в упорной борьбе завоевала команда ООО «Белый медведь», второе – «SL/G». «Бронза» досталась команде Главного управления военной полиции Минобороны России.

«Наш конгрессно-выставочный центр представляет спектр разнообразнейших услуг для организации и проведения от таких масштабных и специфических мероприятий, как фестиваль «МотоАрмия», до различных спортивных соревнований. Мы рады принимать у себя футбольные команды органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации и их подрядных организаций. Это было вдвойне интересно как для фанатов футбола, так и для участников «МотоАрмии», которые тоже приходили поболеть за участников турнира по мини-футболу. Считаю, что мы достойно справились с поставленной перед нами задачей», – отметил директор КВЦ «Патриот» Владислав Болов по итогам матча.

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