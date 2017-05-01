01.05.2017 (09:13)

Военнослужащие ВВО и члены их семьи в Бурятии встретили День Весны и Труда спортивным праздником

В Республике Бурятия военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и члены их семей встретили День Весны и Труда спортивным праздником.

Уже несколько лет в объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, проводятся мероприятия такого плана и масштаба.

Спортивный праздник включал в себя состязания с гирями, перетягивание каната, различные командные (семейные) эстафеты, настольный теннис, бадминтон и многое другое. Традиционно призами победителям соревнований стали почетные грамоты и большие пироги.

В празднике приняло участие более 5 тыс. военнослужащих различных категорий от солдат по призыву до командующего объединением, а также их жены и дети.

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