01.05.2017 (07:16)

Военные комиссариаты субъектов РФ, на территории которых дислоцируются войска ВВО, призвали более 6 тыс. граждан

Военные комиссариаты субъектов РФ, на территории которых дислоцируются войска Восточного военного округа (ВВО), в ходе весенней призывной кампании призвали более 6 тыс. граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Более 300 призывников имеют полное высшее образование.

Отправка новобранцев для прохождения военной службы в войсках ВВО стартовала 25 апреля. Массовое поступление призывников в воинские части начнется в середине мая текущего года.

Наиболее активно граждане призывного возраста прибывают в военные комиссариаты в Амурской области, Забайкальском крае, Бурятии.

В ходе призыва «Весна-2017» в научные роты будет отправлено шесть жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Около 85 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Всего весной 2017 года военными комиссариатами субъектов РФ, на территории которых дислоцируются войска ВВО, будет призвано 10 тыс. граждан.

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