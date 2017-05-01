01.05.2017 (10:07)

На Северном флоте были решены все задачи зимнего периода

Зимний период обучения выдался насыщенным для соединений и воинских частей Северного флота (СФ).

Важнейшим событием, вызвавшим широкий резонанс в мире, стал дальний поход корабельной авианосной группы (КАГ) во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Поход, начавшийся 15 октября 2016 года, завершился 8 февраля 2017 года. В составе КАГ были тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Пётр Великий», танкеры «Сергей Осипов» и «Кама», спасательное буксирное судно «Николай Чикер», самолёты и вертолёты палубной авиации. На определённых этапах в зависимости от поставленных задач в состав группы также входили большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой противолодочный корабль «Североморск», который и в настоящее время продолжает выполнять задачи дальнего похода.

Боевым кораблям и судам обеспечения довелось действовать в районах Северной, Северо-Восточной Атлантики и в Средиземном море. В этом походе корабельная авианосная группа принимала участие в операции по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии.

Впервые в истории Военно-Морского Флота России лётчики авиакрыла Северного флота решали боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». За два месяца участия в боевых действиях палубные лётчики крейсера выполнили 420 боевых вылетов, из которых 117 ночью. Практически все полёты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение 1252 объектам террористов. Удары наносились по инфраструктуре, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунк­там незаконных вооружённых формирований.

«Как руководитель похода могу сказать, что все задачи, поставленные перед корабельной авианосной группой Северного флота на дальний поход, были выполнены, – сообщил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов. – Моряки-североморцы ещё раз доказали свою готовность отстаивать интересы России в любой точке Мирового океана».

В силах и войсках Северного флота завершилась контрольная проверка за зимний период обучения, она показала, что все задачи зимнего периода решены. Соединения и объединения оценивала специально созданная комиссия. Общее руководство осуществлял командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Анатольевич Евменов.

Контрольные проверки начались с объединения ВВС и ПВО. Проверяющие уделили особое внимание вопросам оперативной, мобилизационной и боевой подготовки соединений и частей армии ВВС и ПВО, а также оценке уровня их взаимодействия с остальными силами Северного флота при решении главных задач. Завершилась проверка учением по отражению воздушного удара условного противника с участием экипажей самолётов и вертолётов всех соединений и частей авиации и ПВО Северного флота.

Аналогичные проверки в течение двух недель проходили во всех силах и войсках СФ. Одновременно с оценкой боевой выучки, слаженности подразделений, физической подготовки военнослужащих тщательному анализу подвергли работу органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению.

В ходе проверки проанализировали состояние воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, работу довольствующих органов. Тщательному осмотру подвергли вооружение и военную технику.

Анализ результатов проверки свидетельствует о качественном росте основных показателей. Так, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество соединений и воинских частей, получивших хорошие оценки, увеличилось в 1,5 раза.

К контрольным проверкам были привлечены порядка 20 соединений и воинских частей. Все они справились с поставленными задачами. Окончательные итоги проверок подведём на военном совете в мае.

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