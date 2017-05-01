01.05.2017 (08:34)

Интенсивность боевой учебы авиационных частей ЮВО возросла в два раза

Благодаря возросшей интенсивности занятий и тренировок значительно выросло качество выучки летчиков оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО). В 2016 году показатели по налёту экипажей этого объединения и морской авиации Черноморского флота в сравнении с 2015 годом повысились на 7 процентов.

В ходе подготовки подразделений оперативно-тактической и армейской авиации ЮВО проведено около 50 лётно-тактических учений, а общий налёт экипажей составил более 40 тыс. часов. На каждого лётчика налёт составил более 100 часов за год. В целом же интенсивность боевой учебы авиационных частей возросла в два раза, и почти на треть вырос налёт на каждый экипаж воздушного судна.

Одним из экзаменов на профессиональную зрелость для солдат и офицеров 4-й армии ВВС и ПВО стало совместное учение с боевой стрельбой на полигоне Телемба, расположенном в Забайкальском крае. Многие элементы военнослужащим пришлось отрабатывать впервые, так как такое мероприятие ранее не имело прецедентов в новейшей истории прославленного Краснознамённого объединения.

«На протяжении всего периода учения нам пришлось решать целый комплекс важных и ответственных задач, – рассказал командующий объединением генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, руководивший учением. – Уже на начальных этапах мероприятия мы провели массовую передислокацию личного состава, вооружения и военной техники».

Лётчики оперативно-тактической авиации сумели впервые в истории современной авиации всего за одни сутки восьмичасовым беспересадочным перелётом в составе нескольких групп тактического назначения преодолеть расстояние в 6 тыс. км. Боевые машины шли с дозаправкой топливом в воздухе днём и ночью. В ходе перебазирования экипажи выполнили задачи по поражению наземных целей условного противника на незнакомых авиационных полигонах, расположенных на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Было здесь и патрульное сопровождение с расчисткой воздушного пространства, и уничтожение условного воздушного противника. Кроме того, как свидетельствуют результаты объективного контроля, что на «отлично» выполнено и бомбометание.

Затем начался этап розыгрыша тактических эпизодов, во время которого выполнялись учебно-боевые задачи авиацией, зенитными ракетными и радиотехническими войсками на полигонах Телемба, Мухор-Кондуй и Ноготай. Все поставленные задачи были выполнены в срок и качественно.

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