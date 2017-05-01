01.05.2017 (07:03)

Плановая боевая подготовка войск ЦВО в зимнем периоде обучения была насыщенной

Процесс плановой боевой подготовки войск Центрального военного округа (ЦВО) в зимнем периоде обучения был достаточно насыщенным.

Так, в частности, в самый разгар учебного периода в Оренбуржье отличились военнослужащие ракетного соединения ЦВО, оснащённого оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Ракетчики, выполнив групповые электронные пуски по заданным координатам, вывели из боевого режима военный аэродром условного противника.

В тот же период не менее профессионально в рамках масштабного двустороннего учения ПВО и авиации ЦВО отработали пакет учебно-боевых задач по прикрытию военных объектов от массированного ракетно-бомбового удара условного противника сибирские расчёты комплексов ПВО «Панцирь-С1» и С-300ПМ. А чуть раньше, в ходе лётно-тактического учения в Зауралье, снайперский бомбовый авиаудар по тренировочному лагерю боевиков обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Они же позже, пребывая в отведённом воздушном эшелоне, подтвердили результаты бомбовых ударов по заданным координатам, исполненных экипажами фронтовых бомбардировщиков Су-24М челябинской авиабазы Шагол.

На Урале контрактники ЦВО успешно освоили процесс маневренно-огневых действий на лыжах и прошли курс выживания в условиях экстремально низких температур. А ещё была успешная работа специалистов радиационной, химической и биологической защиты ЦВО, военных инженеров, связистов, мотострелков, танкистов и представителей иных войсковых специализаций.

Порадовали результатами зимнего периода обучения артиллеристы военного округа. К весне на их счету уже было свыше 120 успешно отработанных тактических учений с боевой стрельбой. Подразделения приняли участие в 30 тренировках по огневому поражению противника с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов «Застава», «Гранат». В общей сложности было выполнено более 1,8 тысячи огневых задач с боевой стрельбой и израсходовано свыше 8,5 тысячи снарядов и мин.

Весь зимний период в штаб ЦВО ежедневно из Поволжья, с Урала и Сибири стекались данные о результативных, слаженных действиях обучаемых войск. В том числе и из-за рубежа. В частности, лётчики авиагруппы 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, приняли участие в бомбометании и пусках неуправляемых авиационных ракет на горном полигоне Харбмайдон. В интересах плановой совместной подготовки подразделений 201-й российской военной базы и вооружённых сил Таджикистана успешно отработало вопросы противодействия незаконным вооружённым формированиям.

Представители командования ЦВО отмечают, что набранный зимой в процессе боевой подготовки темп будет не только сохранён в грядущем летнем периоде обучения, но и по ряду приоритетных направлений форсирован.

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