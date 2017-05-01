01.05.2017 (06:36)

В ЗВО подвели предварительные итоги зимнего периода обучения

В течение двух недель специально созданные комиссии провели контрольные занятия по основным предметам обучения в более чем 100 соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО). Общее руководство проверяющими осуществлял командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов, который лично инспектировал воинские части, дислоцированные в Калининградской области.

Зимний период обучения позволил нарастить боевой потенциал, на качественно более высоком уровне решать задачи в ходе различных плановых мероприятий и при внезапных проверках. Так, только командно-штабных учений и тренировок в округе проведено свыше 30.

Незадолго до контрольной проверки серьёзным испытанием для объединений, соединений и частей ЗВО стала внезапная проверка боеготовности. Её мероприятия проводились в середине февраля под руководством ВрИО командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова. Были проверены вопросы приведения в высшую степень боеготовности, войска на штатной технике совершили марши в районы сосредоточения и на полигоны. Личный состав отработал учебно-боевые нормативы в условиях, максимально приближенных к боевым, приобрёл навыки организации и ведения боя с передислокацией на новые рубежи. Командиры всех степеней и штабы совершенствовали подходы к планированию и организации управления подчинёнными соединениями и частями.

В целом в ходе зимнего периода обучения по всем основным предметам (тактическая и огневая подготовка, вождение) в войсках проведено 100 процентов запланированных занятий. При этом практически половина из них – в ночных условиях.

Как сообщили в управлении боевой подготовки ЗВО, по результатам проверки можно говорить о качественном росте основных показателей. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество соединений и воинских частей, получивших хорошие оценки, возросло более чем в 2,5 раза. В танковых подразделениях на 11 процентов увеличился средний балл за выполнение упражнений стрельб штатным снарядом и на 7,5 процента – средний навод механиков-водителей танков.

Эффективности обучения личного состава способствует пристальное внимание к командирской подготовке. В условиях всё более интенсивной боевой учёбы к офицерскому составу предъявляются повышенные требования. Различные мероприятия командирской учёбы охватывают все категории офицеров и носят системный характер. Всячески поощряется самообразование. Это позволяет командирам частей и подразделений постоянно совершенствоваться и соответственно на более высоком уровне проводить занятия с подчинёнными, уходить от шаблона и проявлять разумную инициативу.

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