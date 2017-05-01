01.05.2017 (06:02)

В Восточном военном округе в ходе контрольной проверки за зимний период обучения проведено более 30 тактических учений различного уровня

В Восточном военном округе (ВВО) завершается контрольная проверка за зимний период обучения.

Как сообщил заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин, в её рамках уже проведено около 30 тактических учений различного уровня, почти 2000 контрольных занятий п основным предметам боевой подготовки, проверены и оценены более 200 соединений и воинских частей.

«Ещё только предстоит детально проанализировать результаты этой контрольной проверки, подвести итоги и дать оценку персонально как каждому офицеру, сержанту и солдату, так и воинским частям, соединениям и объединениям. Но уже сегодня можно отметить, что войска демонстрируют достойный уровень боевой и мобилизационной готовности, профессиональной выучки», –– отметил Сергей Слломатин.

Он пояснил, что во многом это –– итог применения принципиально новой системы подготовки войск, разработанной командованием Восточного военного округа и утверждённой Министром обороны. Она внедрена в практику с 1 декабря 2013 года. Был разработан типовой месяц подготовки подразделений независимо от способа их комплектования, что позволило увеличить количество полевых занятий, не менее половины которых проводится ночью, а также повысить привлекательность военной службы за счёт жёсткой регламентации служебного времени военнослужащих по контракту и их материального стимулирования при проведении полевых занятий и учений.

Эта система позволила в 3,5 раза увеличить число практических занятий по основным предметам боевой подготовки в сравнении с ранее существовавшими программами, довести загруженность полигонов и учебно-тренировочных центров практически до 100 процентов. В результате существенно выросли показатели профессиональной подготовки специалистов. Скажем, практическое вождение механиков-водителей боевых машин за период обучения превысило 150 километров, что значительно превышает ранее существовавшие показатели.

В зимнем периоде обучения 2016–2017 годов было проведено более 14 тысяч занятий по основным предметам боевой подготовки, более 240 командно-штабных, тактических, тактико-специаль­ных учений в войсках (силах) общевойсковых армий, Тихоокеанского флота и 11-й армии ВВС и ПВО, более 450 штабных тренировок различного уровня с органами военного управления.

Напомню: представители округа три года подряд становятся чемпионами России и мира в одном из, пожалуй, самых зрелищных и престижных соревнований – «Танковом биатлоне», традиционно добиваются побед и призовых мест в других армейских состязаниях.

В округе уже провели 25 конкурсов, в 18 из них уже состоялись окружные этапы. Для участия во всеармейском этапе отобрана 81 команда, и мы всерьёз рассчитываем, что все они будут бороться за высокие места.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице