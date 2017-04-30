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30.04.2017 (20:01)

Инженеры Международного противоминного центра ВС РФ подготовили около 250 саперов для Сирийской Арабской Республики

Международный противоминный центр ВС РФ подготовил и экипировал около 250 сирийских саперов. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«К этому моменту развернут филиал Международного противоминного центра в городе Хомсе, и там мы тоже готовим саперов для Сирийской Арабской Республики. Буквально вчера состоялся очередной выпуск. Около 250 саперов мы подготовили для них, в том числе обеспечили нашими современными средствами поиска и защиты», - сказал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

По его словам, после того как российские саперы показали высокий результат в Сирии, многие государства изъявили желание получить квалифицированную помощь отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , Боевая подготовка , Международный противоминный центр
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