30.04.2017 (20:01)

Инженеры Международного противоминного центра ВС РФ подготовили около 250 саперов для Сирийской Арабской Республики

Международный противоминный центр ВС РФ подготовил и экипировал около 250 сирийских саперов. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«К этому моменту развернут филиал Международного противоминного центра в городе Хомсе, и там мы тоже готовим саперов для Сирийской Арабской Республики. Буквально вчера состоялся очередной выпуск. Около 250 саперов мы подготовили для них, в том числе обеспечили нашими современными средствами поиска и защиты», - сказал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

По его словам, после того как российские саперы показали высокий результат в Сирии, многие государства изъявили желание получить квалифицированную помощь отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ.

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