01.05.2017 (09:05)

Агитпоезд «Армия Победы» начнет свой путь из Пензы

Агитационный поезд «Армия Победы» сегодня начнет свой путь из Пензы. Он проследует с остановками на вокзалах Самары, Уфы, Чебаркуля, Челябинска и прибудет на вокзал Екатеринбурга 5 мая.

Символическое значение этой акции – возвращение воина-красноармейца домой. Поэтому на открытых платформах будут представлены не только раритетные танк Т-34, 122-мм гаубица образца 1938 года М-30, 57-мм противотанковая пушка образца 1941 года Зис-4, но и новейшие танк Т-72Б3, а также бронетранспортер БТР-82АМ. На каждой остановке будут организованы праздничные концерты, выставка раритетного и современного вооружения и военной техники, на местах будут работать пункты отбора на военную службу по контракту.

Также в составе будут вагон-музей, составленный из экспонатов военно-исторического музея Центрального военного округа, расположенного в Самаре. Посетители вагона смогут увидеть легендарный пулемет «Максим», нагрудный знак Третьего рейха «Крымский щит», а также один из знаменитых наград Советского Союза – Орден «Победа».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице