01.05.2017 (09:29)

Корабли Балтийского флота прибыли в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде

Боевые корабли Балтийского флота (БФ) зашли в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, посвященном 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В течение двух дней корабли займут свои места вдоль набережной Северной столицы в акватории Невы.

В ночь с 30 апреля на 1 мая на рейде между Дворцовым и Благовещенским мостами в парадный строй встали подводная лодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль (БДК) «Минск».

У набережной лейтенанта Шмидта выстроились ракетный катер «Моршанск», малый противолодочный корабль (МПК) «Зеленодольск», корвет «Стойкий». У Английской набережной заняли свои места десантный катер «Денис Давыдов», малый ракетный катер (МРК) «Ливень», базовый тральщик «Александр Обухов».

Военно-морской парад, посвященный 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 9:00. До этого времени военным морякам предстоит подготовить корабли к праздничным мероприятиям, а также провести ряд тренировок.

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