01.05.2017 (08:01)

Воздушно-десантные войска проводят чемпионаты по стрельбе из штатного оружия и воздушно-десантному многоборью

На базе 242-го Омского учебного центра Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища проходят сразу несколько чемпионатов по стрельбе из штатного оружия и воздушно-десантному многоборью (летнему).

В отборочных этапах состязаний участвовало более 2 тыс. десантников. Из них в следующий этап прошло около 100 лучших. От каждого соединения ВДВ в качестве участников на финальных состязаниях, судьи отобрали по семь человек для участия в состязании по стельбе из штатного оружия и по пять человек для участия в чемпионате по воздушно-десантному многоборью (летнему).

В состав команд войдут десантники, проходящие военную службу по призыву, так и военнослужащие-контрактники.

Всего в финальных мероприятиях состязаний войскового уровня примет участие около 100 военнослужащих ВДВ, из них более 40 десантников - призеры чемпионатов по парашютному спорту.

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