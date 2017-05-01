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01.05.2017 (08:01)

Воздушно-десантные войска проводят чемпионаты по стрельбе из штатного оружия и воздушно-десантному многоборью

На базе 242-го Омского учебного центра Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища проходят сразу несколько чемпионатов по стрельбе из штатного оружия и воздушно-десантному многоборью (летнему).

В отборочных этапах состязаний участвовало более 2 тыс. десантников. Из них в следующий этап прошло около 100 лучших. От каждого соединения ВДВ в качестве участников на финальных состязаниях, судьи отобрали по семь человек для участия в состязании по стельбе из штатного оружия и по пять человек для участия в чемпионате по воздушно-десантному многоборью (летнему).

В состав команд войдут десантники, проходящие военную службу по призыву, так и военнослужащие-контрактники.

Всего в финальных мероприятиях состязаний войскового уровня примет участие около 100 военнослужащих ВДВ, из них более 40 десантников - призеры чемпионатов по парашютному спорту.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Учебный центр , Военно-прикладной спорт , Спорт , Военное училище , Социальное развитие
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