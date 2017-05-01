Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

01.05.2017 (00:01)

В главном командовании ВКС прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны

В главном командовании Воздушно-космических сил прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов Великой Отечественной войны.

В мероприятиях приняли участие представители главного командования ВКС, командный состав авиационных частей, частей противовоздушной обороны и космических войск.

«Мы гордимся вами и вашим подвигом и обязаны вам своими жизнями. В свою очередь хотим заверить, что приложим все усилия, чтобы достойно выполнять свой служебной долг и оберегать нашу Родину от любых опасностей», - отметил в своем выступлении начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Павел Кураченко.

В мероприятии также приняли участие ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил, артисты театра и кино, а также ансамбли художественной самодеятельности соединений и частей ВКС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ , ВВС , Ветераны , Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ) , Концерты , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false