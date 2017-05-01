01.05.2017 (00:01)
В главном командовании ВКС прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны
В главном командовании Воздушно-космических сил прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов Великой Отечественной войны.
В мероприятиях приняли участие представители главного командования ВКС, командный состав авиационных частей, частей противовоздушной обороны и космических войск.
«Мы гордимся вами и вашим подвигом и обязаны вам своими жизнями. В свою очередь хотим заверить, что приложим все усилия, чтобы достойно выполнять свой служебной долг и оберегать нашу Родину от любых опасностей», - отметил в своем выступлении начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Павел Кураченко.
В мероприятии также приняли участие ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил, артисты театра и кино, а также ансамбли художественной самодеятельности соединений и частей ВКС.