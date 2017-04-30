30.04.2017 (16:22)

Массовые субботники прошли во всех военных гарнизонах Западного военного округа

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) и члены их семей приняли участие в экологическом субботнике, который прошел во всех соединениях и воинских частях, дислоцированных в 26 субъектах Российской Федерации.

Совместно с жителями городов военнослужащие провели уборку территорий от прошлогодней травы и сухостоя, провели окраску заборов, побелку деревьев и бордюрной плитки.

Кроме того, военнослужащие провели уборку территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также воинских захоронений. Личным составом были очищены от следов коррозии и покрашены корпуса, обновлены бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей ЗВО. Среди них танки КВ-1, КВ-2, ИС-2 и ИС-3, артиллерийские орудия различного типа и калибров, другие образцы вооружения и военной техники.

Всего в ходе субботника было приведено в порядок свыше 500 памятников и более 50 постаментов с боевой техникой времен Великой Отечественной войны.

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