30.04.2017 (15:45)

Количество учений РВСН в 2017 году возрастет в 1,5 раза

В 2017 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений. Они будут проводиться в сложной и напряженной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.

При этом изменяется не только интенсивность, но и количество проводимых учений: если в 2016 году их было около 100, то в этом их число увеличится более чем в 1,5 раза.

Таким образом РВСН планируют добиться повышения показателей полевой выучки личного состава ракетных полков, частей и подразделений охраны и обеспечения за счет увеличения продолжительности мероприятий тактической и тактико-специальной подготовки, включая отработку задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования. В каждом периоде обучения 2017 года будет проведена отработка режимов несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности более чем 40 ракетных полков и частей обеспечения и охраны.

В 2017 году планируется провести более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет, предусматривающих проведение летных испытаний перспективных образцов вооружения, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, а также учебно-боевые пуски.

Также будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, максимальное приближение боевой учебы к условиям ведения современного боя; своевременное освоение новых образцов вооружения.

Кроме того, в 2017 году в РВСН продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности.

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