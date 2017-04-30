30.04.2017 (15:34)

Североморцы завершают подготовку к празднованию Дня Победы

На Северном флоте (СФ) завершается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Контрольная и генеральная репетиции военных парадов состоятся 3 и 5 мая. В Североморске они пройдут на Приморской площади в утреннее время. В Мурманске на главной улице – проспекте Ленина ­– в 20:00.

В период тренировки будет перекрыто автомобильное движение в центре города для прохождения техники и пеших колонн. В генеральной репетиции примет участие командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

Военные инженеры и артиллеристы завершают подготовку к праздничному салюту, который будет дан в 22:00 часа 9 мая с Абрам-Мыса в Мурманске, а в Североморске – с территории военного городка соединения надводных кораблей.

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