30.04.2017 (15:18)

На оперативном аэродроме в Иркутской области авиационная группировка для тушения природных пожаров в регионах пополнена еще двумя самолетами Ил-76

Авиационная группировка для тушения природных пожаров в регионах, находящаяся на оперативном аэродроме в Иркутской области, пополнена еще двумя самолетами военно-транспортной авиации Ил-76. Таким образом, экипажи четырех самолетов Ил-76, оборудованных специальными водосливными авиационными приборами ВАП-2, находятся в полной готовности для выполнения задач по борьбе с огнем. Командиры экипажей Ил-76 – летчики первого класса, обладающие практическим опытом тушения подобных пожаров в различных метеоусловиях.

Резервуары ВАП-2, которыми оборудованы самолеты ВТА Ил-76, вмещают 42 тыс. литров воды или огнегасящей жидкости. С использованием вертолетов Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда Центрального военного округа продолжается разведка лесопожарной обстановки.

В целом для ведения воздушной разведки и тушения природных пожаров, а также ликвидации их последствий в Центральном военном округе сформированы и находятся в готовности сводные авиационные, инженерные и пожарные подразделения общей численностью свыше 9,5 тыс. военнослужащих, 11 самолетов и вертолетов, в том числе Ми-8 и Су-24МР. Вертолеты Ми-8, в свою очередь, оборудованы водосливными устройствами. Также в готовности для борьбы с пожарами в ЦВО находится свыше 2,3 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники.

Справочно:

В круглосуточном режиме дежурными сменами Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной РФ во взаимодействии с органами исполнительной власти и МЧС России организован мониторинг ситуации в пожароопасных регионах. В настоявшее время вертолеты армейской авиации на постоянной основе совершаются облеты территории на предмет обнаружения новых очагов природных пожаров.

В Вооруженных Силах РФ в готовности к выполнению задач по снижению негативного воздействия от пожаров, оказанию помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации находится свыше 26 тыс. военнослужащих и более 4,5 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники. Для ведения воздушной разведки и тушения пожаров назначены и содержатся в готовности к выполнению задач 24 вертолета и 11 самолетов военно-транспортной и армейской авиации, из них семь самолетов Ил-76, оборудованных водосливными авиационными приборами ВАП-2.

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