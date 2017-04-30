30.04.2017 (14:20)

Суворовцы Владикавказа в ознаменование 72-летия Победы в Великой Отечественной войне покорили одну из вершин Кавказского хребта

Суворовцы Северо-Кавказского военного училища, дислоцированного во Владикавказе, в рамках альпинистской подготовки покорили вершину горы Столовая, высота которой составляет 2993 метра.

Свое восхождение суворовцы посвятили 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. На вершине горы Столовой они также водрузили копию Знамени Победы. Первое восхождение на вершину горы Фехтус, высота которой составляет 1745 метров, суворовцы совершили в начале апреля.

В Северо-Кавказском суворовском военном училище альпинистской подготовке уделяется особое внимание, что способствует физическому развитию и сплочению коллектива.

Занятия проходят два раза в неделю с использованием специального скалодрома и альпинистского снаряжения. Обучение ребят проводит опытный инструктор Андрей Павлович по специальной программе, в рамках которой суворовцы изучают горное снаряжение, технику перемещения в горах, преодоления отвесных склонов, транспортировки пострадавших, методику ориентирования в горной местности, способы вязания специальных альпинистских узлов.

В дальнейшем суворовцы будут совершать восхождения на вершины гор и выходы по туристическим маршрутам два раза в месяц.

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