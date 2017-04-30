30.04.2017 (14:04)

Механики-водители ЗВО пройдут переобучение на новейших БМП-3 в Воронежской области

Острогожский центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Воронежской области, получил боевые машины пехоты БМП-3М для обеспечения учебного процесса и подготовки механиков – водителей мотострелковых подразделений.

Боевая бронированная гусеничная машина пехоты предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю соприкосновения с противником, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя в условиях совместных действий с танками в бою.

Курсанты центра проведут не менее десяти часов на интерактивных тренажерных комплексах, а также пройдут на машинах более 200 километров трассы с такими препятствиями, как змейка, косогор, эскарп, контрэскарп, брод, колейный мост, минно-взрывные заграждения, а по завершении обучения сдадут итоговый экзамен.

Всего в 2017 году переобучение и подготовку пройдут более 3 тыс. военнослужащих Западного и других военных округов.

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