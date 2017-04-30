30.04.2017 (13:54)

Пожарные 201-й российской военной базы в Таджикистане провели показательные выступления для детей



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Пожарные 201-й российской военной базы в Таджикистане провели показательные выступления для детей

Пожарные 201-й военной базы, дислоцированной в республике Таджикистан, продемонстрировали детям военнослужащих свои умения тушить различные пожары с применением современных средств пожаротушения.

Инструкторы пожарной команды показали детям специальную технику, боевую экипировку и снаряжение, в том числе несколько видов защитных костюмов и средств пожаротушения. Пожарные продемонстрировали способы спасения людей из горящего здания, а также показали тушение различных типов возгораний при помощи устройства импульсного пожаротушения «Волна».

Справочно:

201-я российская военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в трех городах - Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе. По Соглашению, подписанному в октябре 2012 года, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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