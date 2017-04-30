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30.04.2017 (13:07)

На центральной площади Самары пройдут три репетиции Парада Победы

В рамках подготовки к параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на центральной площади Самары, площади Куйбышева, пройдут три репетиции, две из которых утром 3 и 5 мая и одна вечером - 7 мая.

В этом году в военной части парада в Самаре примут участие более 1,7 тыс. военнослужащих и около 50 единиц военной техники. Это оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы«С-300», танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, а также бомбардировщики Су-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

Кроме того, на площади будет организован статический показ военной техники и развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
ВВТ , Самолеты , Вертолеты , Центральный военный округ , Военные парады , Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ)
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