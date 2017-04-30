30.04.2017 (12:56)

Военно-топографические центры отработали вопросы оперативного обеспечения войск данными о местности в цифровом формате

Военнослужащие Главного центра геопространственной информации и Главного центра космической геодезии, навигации и картографии отработали вопросы оперативного создания и обеспечения войск актуальной информацией о местности в цифровом формате.

Комиссии Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проверили и оценили уровень боевой готовности топогеодезических воинских частей непосредственного подчинения, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях и уровень морально-психологического состояния воинских частей в целом, состояние правопорядка и воинской дисциплины, выполнение социальных гарантий для всех категорий личного состава. Проверено выполнение нормативов по элементам общевойсковой подготовки.

Особое внимание в ходе проверки было уделено профессионально-должностной подготовке офицеров, которые продемонстрировали уровень своего мастерства по десяти предметам обучения.

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